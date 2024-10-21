Под Новосибирском в Коченевском районе выявили превышение ПДК по мышьяку

В трёх сёлах Коченёвского района Новосибирской области зафиксировано девятикратное превышение предельно допустимой концентрации мышьяка в водопроводной воде.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на администрацию района, ситуация затрагивает сёла Целинное, Федосиха и Малореченка, где проживает около 1,5 тыс. человек.

В июле этого года проверка Роспотребнадзора выявила превышение мышьяка в четыре раза в селе Целинное, что привело к приостановке работы водопровода и организации постоянного подвозу питьевой воды. Прокуратура потребовала заменить сеть водоснабжения.

Администрация района отмечает, что выявленные превышения свидетельствуют о серьёзном ухудшении качества питьевой воды и создают риски для здоровья населения. Причины увеличения концентрации мышьяка пока не установлены.

Власти района заключили контракты на строительство станций водоподготовки, которые планируют завершить в течение трёх месяцев после поступления оборудования.