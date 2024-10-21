Празднование «Дня отца» прошло в Новосибирске

17 октября на базе клуба «Меридиан» в первомайском районе прошел фестиваль «Высокое звание – отец!». Сам фестиваль приурочен к важному празднику – «Дню отца».

Программа фестиваля была насыщенной и разнообразной. Гости смогли насладиться выступлениями творческих коллективов. Участниками стали самые веселые и активные папы Первомайского района, а помогали им, конечно, их дети. Соревнование прошло в разнообразных номинациях: самая эрудированная команда, креативная, спортивная, дружная, творческая или веселая, отдельного внимания заслужила также номинация «Самая активная группа поддержки».

Строительство «дома мечты» на время, конкурс на меткость, показ созданных заранее видео-представлений и даже лепка пельменей! Особое внимание привлекли творческие выступления конкурсантов: развеселые частушки, зажигательные танцы, душевные сценки, спортивные выступления детей и их родителей.

Кульминацией фестиваля стало награждение. Награды вручали жюри, среди которых были представители местной администрации и общественных организаций, которые подчеркивали значимость каждого из награжденных.

Особую благодарность участникам и гостям фестиваля выразил депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение КПРФ) Павел Горшков.

«Огромные слова благодарности нашим папам, которые действительно не постеснялись, не побоялись и пришли сюда показать, что мы действительно — настоящие отцы. Я сам являюсь отцом и считаю, что это – самое большое достижение для каждого здравомыслящего мужчины!», — отметил он.

Фестиваль «Высокое звание – отец» стал ярким событием в жизни района, объединив семьи и создав пространство для обсуждения важной темы отцовства. Он напомнил всем нам о том, как важно ценить роль отца.