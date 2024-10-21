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общество

С 21 октября в Новосибирской области изменилось расписание двух электричек

Фото: Сиб.фм

Это связано с ремонтными работами.

Как сообщает пресс-служба «Экспресс-пригород», в Новосибирской области изменилось расписание двух пригородных электропоездов.

Так, с 21 по 23 октября электропоезд Новосибирск — Барабинск будет отправляться со станции Новосибирск-Главный на 15 минут позже, чем обычно — в 16:24.

А 31 октября электропоезд Барабинск — Новосибирск отправится со станции Барабинск на 26 минут позже — в 6:54.

Изменения в расписании связаны с проведением сезонных ремонтных работ.

Напомним, что на мосту над Ипподромской в Новосибирске появился грязезащитный экран.

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Нина Раневская
Журналист

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