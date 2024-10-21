Стала известна обновленная карта временных укрытий в Новосибирске

В Новосибирске разместили обновленную карту временных укрытий.
В сервисе 2ГИС обновили карту временных укрытий в Новосибирске.
Количество бомбоубежищ по районам выглядит следующих образом: Кировский район — 632, Дзержинский — 619, Советский — 610, Калининский — 487, Заельцовский — 434, Ленинский — 346, Октябрьский — 282, Первомайский — 232, Центральный — 224 и Железнодорожный — 187.
Всего обозначено 4 055 объектов.
Ранее Сиб.фм писал, что прокуратура Новосибирской области проверит пожелтевшую реку Иню