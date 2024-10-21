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общество

Стала известна обновленная карта временных укрытий в Новосибирске

Фото: АиФ-Новосибирск

В Новосибирске разместили обновленную карту временных укрытий.

В сервисе 2ГИС обновили карту временных укрытий в Новосибирске.

Количество бомбоубежищ по районам выглядит следующих образом: Кировский район — 632, Дзержинский — 619, Советский — 610, Калининский — 487, Заельцовский — 434, Ленинский — 346, Октябрьский — 282, Первомайский — 232, Центральный — 224 и Железнодорожный — 187.

Всего обозначено 4 055 объектов.

Ранее Сиб.фм писал, что прокуратура Новосибирской области проверит пожелтевшую реку Иню

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Валерия Митрохина
Журналист

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