Стало известно, как россияне отдыхают в ноябре 2024 года

В следующем месяца все россияне смогут отдохнуть в связи с праздничными днями.

В ноябре 2024 года россиян ожидает сокращенная рабочая неделя из-за празднования Дня народного единства, который выпадает на 4 ноября (понедельник). Однако перед праздником будет удлиненная шестидневная рабочая неделя — с 28 октября по 2 ноября, с сокращенным рабочим днем в субботу, 2 ноября.

Для тех, кто работает по стандартному пятидневному графику, ноябрь 2024 года включает 21 рабочий день и 9 выходных, в том числе и праздничные дни.

Выходные дни в ноябре 2024 года выглядят следующим образом:

3, 4 ноября — воскресенье, понедельник;

9, 10 ноября — суббота, воскресенье;

16, 17 ноября — суббота, воскресенье;

23, 24 ноября — суббота, воскресенье;

30 ноября — суббота.

Напомним, что уже в этом месяце школьники уйдут на осенние каникулы.