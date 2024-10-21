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общество

Суд обязал мэрию Новосибирска обеспечить 11 улиц ливневками

Фото: Сиб.фм

Мэрия Новосибирска должна обеспечить 11 улиц города ливневками.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что Центральный районный суд обязал мэрию города организовать «надлежащее водоотведение путем обустройства водоотводных сооружений и (или) ливневой канализации».

Известно, что во время проверки сотрудники прокуратуры не обнаружили ливневок на таких улицах как Докучаева, Промышленная, Красина, Моторная, Троллейная, Арбузова, Балтийская, Лермонтова, Каменском шоссе, на пересечении улиц Кропоткина и Красного проспекта.

В результате дорожные участки были затоплены во время сильных осадков, также отсутствие ливневок создает угрозу безопасности дорожного движения.

Ранее Сиб.фм писал, что с 21 октября в Новосибирской области изменилось расписание двух электричек

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Валерия Митрохина
Журналист

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