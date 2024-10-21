Опубликована сводка СВО на утро 21 октября.

В Запорожье иностранные наёмники и бойцы ВСУ организовали лагерь на территории кинологического центра. Местные жители, заметив их, сообщили ВС России о их расположении.

После получения этой информации, Вооружённые силы России нанесли точный удар. «Там велась подготовка и распределение бойцов для штурмовых действий на Запорожском направлении, а также находился небольшой склад боеприпасов. Взрыв произошёл с детонацией», — сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в результате удара более двадцати наёмников погибли, более шестидесяти получили ранения.

Бойцы группировки «Запад» захватили 56 опорных пунктов ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Он отметил, что противник понёс серьёзные потери в районах Новолюбовки, Червоной Дибровы и Григоровки. Кроме живой силы, бандеровцы потеряли несколько гаубиц и полдюжины миномётных расчётов.

По его словам, за сутки потери ВСУ составили до 350 человек и семь единиц вооружения, включая три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы „Анклав“, станцию спутниковой связи Starlink, два пикапа и девять пунктов управления БПЛА.





В ночь на 20 октября ВСУ снова попытались нанести массированный удар беспилотниками по российским городам. Министерство обороны России сообщило о сбитых 110 украинских БПЛА. Наибольшее количество беспилотников было уничтожено над Курской областью — 43. Один из них долетел до Московского региона. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом БПЛА в Раменском районе, по предварительным данным, никто не пострадал.

Однако в Нижегородской области были раненые. «Ночью средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА на территории дзержинской промзоны. Четверо сотрудников пожарной части получили легкие осколочные ранения — им оказали медицинскую помощь, все отпущены домой», — написал губернатор региона Глеб Никитин в Telegram.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил об ударе по Бердянску. «В отдельных районах города слышен громкий взрыв», — отметил он в своём Telegram-канале.



20 октября по всей Украине звучала воздушная тревога. Подробности атак пока неизвестны, но зафиксированы взрывы военной инфраструктуры в Киеве. По словам Лебедева, в Харькове произошло не менее двух взрывов. «Скорые помощи спешат на место, на северо-западе установлено оцепление», — добавил он.