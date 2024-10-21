В ДТП на улице Троллейной в Новосибирске пострадал трехмесячный мальчик

В Новосибирске произошло ДТП на улице Троллейной.

Водитель автомобиля BMW X5 без государственных регистрационных номеров, двигаясь со стороны улицы Пархоменко в сторону улицы Титова, столкнулся со встречным автомобилем во время обгона.

В результате аварии пострадал пассажир Toyota — трехмесячный мальчик, который был госпитализирован.

По данному факту вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. Госавтоинспекция напоминает об административной ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области под поездом погиб 19-летний местный житель.