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проиcшествия

В ДТП на улице Троллейной в Новосибирске пострадал трехмесячный мальчик

Фото: пресс-служба ГАИ

В Новосибирске произошло ДТП на улице Троллейной.

Водитель автомобиля BMW X5 без государственных регистрационных номеров, двигаясь со стороны улицы Пархоменко в сторону улицы Титова, столкнулся со встречным автомобилем во время обгона.

В результате аварии пострадал пассажир Toyota — трехмесячный мальчик, который был госпитализирован.

По данному факту вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. Госавтоинспекция напоминает об административной ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области под поездом погиб 19-летний местный житель.

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Игорь Кириченко
Журналист

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