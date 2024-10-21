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проиcшествия

В МЧС назвали возможную причину пожара с тремя погибшими под Новосибирском

Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

В данный момент по факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Евгений Лебедев на оперативном совещании назвал возможную причину пожара 17 октября в поселке Посевная, где погибли мать и двое детей.

Известно, что в частном доме Черепановского района произошел пожар, в результате которого погибли 37-летняя мать Анна, 5-летний мальчик и 4-летняя девочка. Было установлено, что помимо погибших в доме также проживают глава семейства и еще четыре ребенка, которые в момент происшествия были в школе, супруг — на работе.

По словам Евгения Лебедева, предполагаемой причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

«Очаг пожара находился на кухне, над газовой плитой. Не исключаем детскую шалость», — поделился он.

В данный момент возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Напомним, что жители Новосибирска организовали сбор средств девушке с младенцем после пожара.

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Нина Раневская
Журналист

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