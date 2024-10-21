В Новосибирске на пляже водохранилища заметили людей с металлоискателями

В Новосибирске в октябре владельцы металлоискателей активно посещают пустынные пляжи водохранилища.

Жители Советского района отмечают, что ежедневно на Центральном пляже Академгородка можно увидеть множество «кладоискателей». Журналист BFM-Новосибирск, проведя всего один час на пляже 20 октября, встретил шесть таких людей.

Любители поисков, как правило, молчаливы и редко общаются. Один из них согласился на разговор. Он рассказал, что сейчас многие приходят из-за волн, надеясь найти потерянные украшения или даже древние монеты. Он отметил, что пока не нашел ничего ценного в этом сезоне, но ранее находил современные серёжки и кольца.

Наблюдая за искателями, видно, что они действуют профессионально, используя металлоискатели и различные инструменты, такие как сито и лопатки. Для некоторых это семейное хобби, и они приходят на поиски вместе с детьми.