В Новосибирске на «Сибирь-Арене» проведут масштабный стадионный турнир лиги Hardcore Fighting Championship

26 октября в Новосибирске на «Сибирь-Арене» состоится самый масштабный стадионный турнир лиги Hardcore Fighting Championship.

Кроме того, что данный ивент выделяется самым профессиональным и высококлассным кардом в истории организации и включает в себя противостояния лучших спортсменов индустрии, вместе с этим в его задачи входит выполнение большой социальной миссии. Так, например, неотъемлемой частью мероприятия станет торжественное чествование участников и героев СВО. Для них на трибунах «Сибирь-Арены» будет предоставлен отдельный сектор.

Нами совместно с правительством Новосибирской области на ивент приглашены воспитанники детских домов и общеобразовательных школ, принадлежащих разным верованиям и конфессиям из каждого региона Сибирского Федерального округа. На данный момент уже выделены квоты для малоимущих семей, детей из неблагополучных семей и отдельные места для людей с разной степенью инвалидности.

В качестве специально приглашенного звездного гостя на стадионном турнире выступит заслуженная артистка Российской Федерации, коренная Новосибирска – Пелагея!

Социальная миссия – это далеко не единственный вектор развития, с которым работает HARDCORE MEDIA. Мы также невероятно гордимся тем, что даже в такое непростое для Российского спорта время организация Хардкор и наши спортсмены имеют возможность, прославляют и представляют нашу страну во всем мире. Будь то грандиозный вечер Hardcore Boxing в Дубае с англоязычными трансляциями на ESPN, FOX Sports, Al Jazeera, которые велись в ряде зарубежных государств, или же турниры и прочие телевизионные эфиры в Тайланде, Абу-Даби, Казахстане и Мексике, в рамках которых спортсмены под эгидой Хардкора имеют возможность представлять Россию и флагом, и гимном, который звучит на весь мир.

О важности того, что наши спортсмены должны иметь возможность не просто выступать на мировых первенствах, но и делать это с неотъемлемыми для каждого Россиянина атрибутами, такими как флаг и гимн, выступил президент Российской Федерации В.В. Путин на международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава»

Мы действительно являемся большой спортивной державой, поэтому HARDCORE MEDIA продолжит демонстрировать ценности и традиции Российской Федерации на международной арене, целиком и полностью следуя социальному и спортивному вектору, заданными нашим президентом!

Все разрешительные документы, лицензии и соглашения для проведения стадионного турнира уже выданы профессиональной спортивной федерацией, развивающей и продвигающей высокую миссию спорта. Поединки пройдут по дисциплине и правилам, не имеющим никакого отношения к правилам и регламентам Федерации бокса России. Это никак не повлияет на то, что мы продолжим работу в части развития спорта в нашей стране и будем оставаться неотъемлемой составляющей в данном направлении. Тем не менее, нами сделаны выводы и учтены все замечания Умара Кремлева в части этики и организации нашей деятельности. Также спешим отметить, что мы всегда открыты к откровенному и конструктивному диалогу. К слову, к которому неоднократно призывали федерацию бокса на протяжении последних трех недель.

Стадионный турнир в Новосибирске по праву носит статус федерального масштаба и станет не просто большим спортивным событием, пропагандирующим развитие спорта в РФ, но и самым настоящим праздником, нацеленным на развитие патриотических чувств и демонстрацию объединительной силы спорта.

Приглашаем всех на «Сибирь Арену» 26-го октября.