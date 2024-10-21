В Новосибирске опубликован прогноз погоды до середины недели

В Новосибирске предстоящие дни будут дождливыми, однако температура останется выше нуля.

По данным Западно-Сибирского метеоцентра, в регионе установилась область пониженного атмосферного давления.

Сегодня в области прошел участок холодного фронта, и местами были зафиксированы небольшие дожди. Как отметила начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова, в ближайшие сутки ложбина сохранится, но уже 23 октября ожидается улучшение погоды: облачность уменьшится, осадки прекратятся.

Во вторник, 22 октября, местами возможен небольшой дождь. Ночью температура будет +1...+3 °C, днем +3...+5 °C, ветер западный 3–8 м/с. В среду, 23 октября, без осадков: ночью +0...-2 °C, днем +4...+6 °C, ветер юго-западный. В четверг, 24 октября, снова ожидается небольшой дождь, температура ночью +1...+3 °C, днем +4...+6 °C, ветер юго-западный, порывы до 13 м/с.