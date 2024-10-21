В Новосибирске передали в суд дело о хищении 900 млн рублей у дольщиков ЖК «Покровский»

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении 900 млн рублей у дольщиков ЖК «Покровский» в Новосибирске.

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу о хищении более 900 млн рублей у дольщиков жилого комплекса «Покровский» на улице Дуси Ковальчук. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 21 октября.

По версии следствия, руководители двух коммерческих организаций с 2013 по 2021 год привлекали деньги граждан для строительства дома и, воспользовавшись служебным положением, похитили вложенные средства. Объект не был построен в установленные сроки. Потерпевшими признаны 225 человек.

Кроме того, обвиняемые легализовали похищенные средства через финансовые операции. На имущество одного из обвиняемых наложен арест на сумму более 145 млн рублей.

Уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Новосибирска.