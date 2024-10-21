В Новосибирске суд оштрафовал депутата-иноагента Каверзину*

Кировский районный суд Новосибирска оштрафовал депутата городского совета Светлану Каверзину* на 30 000 рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.

Светлана Каверзина* была включена в реестр иностранных агентов в марте 2024 года. В период с января 2023 по февраль 2024 года она вела деятельность, соответствующую требованиям для иностранных агентов.

Суд квалифицировал действия Каверзиной* по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ — осуществление деятельности иностранного агента без соответствующей регистрации. Каверзина свою вину не признала, однако суд вынес решение о наложении штрафа.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Светлана Каверзина* — признана иностранным агентом на территории России.