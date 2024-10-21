В Новосибирске защитили уникальное голое дерево во дворе дома на Ватутина

За последние три дня сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ предотвратили 21 попытку кражи и пресекли 46 случаев нарушения общественного порядка. Шесть правонарушителей были переданы в полицию.

18 октября около трех часов ночи в кальянной, расположенной в Железнодорожном районе Новосибирска, произошёл инцидент: группа отдыхающих уронила кальян, который разбился на мелкие кусочки. Ситуация была разрешена по прибытии ГБР, гости заведения возместили причинённый ущерб.

19 октября в 15:34 в дежурную часть агентства поступил звонок от жительницы дома на улице Ватутина, которая воспользовалась услугой «Безопасный Двор». Женщина сообщила, что незнакомый мужчина регулярно приводит свою дочь на детскую площадку, где девочка лазит по уникальному дереву, саженец которого был куплен на средства жильцов. Она выразила опасения, что тонкие ветви могут не выдержать вес ребёнка. Сотрудники ГБР провели профилактическую беседу с отцом ребенка, и девочка пообещала больше не залезать на дерево.

19 октября в 18:47 в супермаркете Центрального района Новосибирска гвардейцы задержали женщину, которая пыталась украсть бутылку коньяка, упаковку сыра и дезодорант. По информации службы безопасности, это не первая её кража — она совершала подобные преступления с июня этого года около десяти раз. Задержанная была передана в полицию для дальнейших разбирательств.

19 октября в 18:57 в Кировском районе сотрудники ГБР-76 задержали мужчину, который на прошлой неделе похитил товары на сумму более 15 тысяч рублей из гипермаркета электроники и бытовой техники. Он также был передан правоохранительным органам.

20 октября около 16:00 в магазине Ленинского района работники заметили двух посетителей, ворующих бутылку водки стоимостью 500 рублей. Чтобы остановить кражу, они заперли входную дверь и вызвали ГБР-82. Прибывшие гвардейцы задержали нарушителей, но один из них успел ударить продавца по лицу. Его передали в отдел полиции.