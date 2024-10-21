В Новосибирской области объявили о завершении пожароопасного сезона

В Новосибирской области 16 октября завершился пожароопасный сезон.

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников. Пожароопасный сезон начался 15 апреля.

По данным министерства природных ресурсов Новосибирской области, в границах лесного фонда было зарегистрировано 41 лесной пожар на площади 158,81 гектара. Все пожары ликвидировали в течение суток, и перехода огня на населенные пункты и объекты инфраструктуры не произошло.

Основной причиной возгораний стал человеческий фактор. За нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности привлекли 184 человека, общая сумма штрафов составила 835 тысяч рублей.