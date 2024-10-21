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общество

В Новосибирской области за неделю произошло 200 пожаров

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В период с 14 по 20 октября в Новосибирской области произошло 200 пожаров.

В результате происшествий шесть человек получили травмы, а трое, включая двоих детей, погибли. Сотрудники МЧС России спасли одного человека.

Ночью 17 октября в Ленинском районе Новосибирска поступил сигнал о пожаре в частном жилом доме на улице Литовская. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения обнаружили, что горит кровля дома и баня. Пятеро взрослых и двое детей смогли эвакуироваться самостоятельно.

Пожар повредил кровлю и веранду дома, а также баню на общей площади 52 квадратных метра, но пострадавших не было.

За прошедшую неделю в Новосибирске произошло 69 пожаров, из которых 15 — в жилых домах. К счастью, в результате этих инцидентов никто не пострадал.

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Игорь Кириченко
Журналист

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