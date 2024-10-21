В новосибирской школе произошло массовое отравление

Массовое отравление детей произошло в школе Новосибирска.

По информации пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, в школе №137 после дезинсекции тараканов к медику обратились 17 детей – у них были выявлены признаки отравления.

Также стало известно, что в учебном учреждении были нарушены санитарные нормы, так как после протравки школу плохо помыли.

В результате сотрудника школы оштрафовали за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства.

Напомним, что жители Новосибирска отравились на отдыхе в Турции