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общество

В новосибирской школе произошло массовое отравление

Фото: сгенерировано нейросетью

Массовое отравление детей произошло в школе Новосибирска.

По информации пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, в школе №137 после дезинсекции тараканов к медику обратились 17 детей – у них были выявлены признаки отравления.

Также стало известно, что в учебном учреждении были нарушены санитарные нормы, так как после протравки школу плохо помыли.

В результате сотрудника школы оштрафовали за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства.

Напомним, что жители Новосибирска отравились на отдыхе в Турции

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Валерия Митрохина
Журналист

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