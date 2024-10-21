В Новосибирском зоопарке манулы готовятся к зиме

В Новосибирском зоопарке манулы начали подготовку к зимнему сезону и активно набирают вес. Сотрудники зоопарка опубликовали фотографии животных в своем паблике.

По информации администрации, в 20-х числах сентября, после завершения бабьего лета в Новосибирске, зоопарк начал перевод теплолюбивых животных в зимние павильоны. Этот процесс представляет собой масштабную операцию, в которой участвуют почти все службы и сотрудники зоопарка.

Кроме того, администрация отметила, что в октябре на улицу выходят только мандрилы из крупных приматов. Их вольеры имеют уличную часть и теплые помещения, что позволяет им самостоятельно решать, выходить ли на прогулку или оставаться в тепле.

Аналогичные условия созданы для лемуров, мартышек и бурых капуцинов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске засняли малышку леопарда в зоопарке.