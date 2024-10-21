Жители Новосибирска пожаловались губернатору на отсутствие освещения на улице Бардина

В мэрии Новосибирска ответили, что там просто перегорели лампы.

Жители Новосибирска пожаловались на официальной странице губернатора региона Травникова во «ВКонтакте» на отсутствие уличного света на улице Бардина, на участке от Хмельницкого, 29, до Невского, 2.

По словам Ольги, опубликовавшей пост, проблема существует уже 4 года.

«Уже не надеемся. Уже и депутаты все покивали головой. Ничего не меняется», — пожаловалась женщина.

Ольга прикрепила видео с отсутствием света на улице ночью. Единственный источник освещения — проезжающие машины и свет из окон квартир. Сибирячка отметила, что по этим улицам ходят вечером дети в местную музыкальную школу.

Со слов жителей улицы, они подавали заявки в диспетчерскую города, обращались в администрацию Калининского района, ДТиДБК мэрии города Новосибирска, но получают одни «отписки».

«Департамент присылает ответы как под копирку с указанием сроков, которые каждый раз переносятся. В последнем ответе работы по восстановлению были определены на май месяц. Но света до сих пор нет», — рассказали они.

Под записью поступил ответ от ДТиДБК мэрии города. Они пояснили, что всё дело в перегоревших лампах.

«Ремонт светильников с заменой комплектующих на улице Бардина включён в план работ МБУ «ГЦОДД» на IV квартал 2024 года. В связи с большими объемами работ по текущему содержанию линий наружного освещения и общим заявкам по городу сроки выполнения работ увеличены», — говорится в ответе.

Такому ответу сильно удивились новосибирцы, заявив, что там проблема с кабелями, а не лампами.

«У нас не лампы, у нас проблема с кабелем. Вы нас снова кормите завтраками или ждёте, когда выпадет снег и появится небольшая природная подсветка? Мы уже и календарь полнолуния изучаем», — возмущается женщина.

Напомним, в Новосибирске техника порвала электрокабель и оставила без света дома.