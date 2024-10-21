Жители Снегирей и Родников Новосибирской области заметили снег

Обилие снега заметили 21 октября.

Сегодня утром, 21 октября 2024 года, жители Снегирей и Родников Новосибирской области увидели временный снежный покров.

«Вовремя я приехал переобуваться», — прокомментировал автор фото, которое опубликовали в Telegram-канале “ACT-54 Black”.

Также первый снег заметили на улице Богдана Хмельницкого, на Волочаевской и Богдана Хмельницкого. Но, как отмечают очевидцы, он быстро растаял.

Напомним, что и вчера жители Новосибирской области заметили снег в Калининском районе