Жителям Новосибирска рассказали о запретах в Пелагеин день 21 октября

21 октября православная церковь отмечает память преподобной Пелагии Антиохийской, известной в народе как Пелагия Ознобица. В этот день также празднуется Собор Вятских святых и вспоминаются 25 угодников Божьих, среди которых две святые с именем Пелагия.

Преподобная Пелагия, жившая в V веке, в юности вела беспутную жизнь, но позже покаялась и приняла монашеский постриг, выдав себя за юношу. Мученица Пелагия, жившая несколько столетий ранее, сохранила девство и совершила мученический подвиг, чтобы избежать порабощения римскими воинами.

В народе этот день также известен как день Пелагеи и Трифона. 21 октября традиционно считался временем подготовки к зиме: люди доставали зимнюю одежду, чинили её и покупали новые вещи. Говорили: «Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет».

Согласно народным приметам, в Пелагеин день запрещалось рубить деревья и ломать ветки, а также втыкать в них ножи и топоры — это могло привести к неприятностям. Кроме того, не рекомендовалось печалиться, чтобы не притянуть плохие новости. Об этом пишет Аиф-Новосибирск.

Особое внимание стоит уделить знакомствам: в этот день не следует идти на свидание с незнакомыми людьми, так как есть риск столкнуться с обманом. Также не рекомендуется начинать новые дела с новыми знакомыми.