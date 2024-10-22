Авиакомпания S7 из Новосибирска отсудила у Анадырского аэропорта 6,2 млн рублей из-за столкновения с чайкой

В сентябре 2023 года самолёт новосибирской авиакомпании со 157 пассажирами столкнулся с птицей во время посадки.

Новосибирская авиакомпания «Сибирь» отсудила у предприятия «Аэропорты Чукотки» 6 230 097 рублей из-за столкновения с чайкой. Об этом корреспонденту Сиб.фм стало известно из решения Арбитражного суда Новосибирской области.

Инцидент произошёл в Анадырском аэропорту 13 сентября 2023 года. Самолёт, следовавший по маршруту Владивосток-Анадырь, столкнулся с птицей при посадке. На борту было 157 пассажиров и экипаж. Из них никто не пострадал, однако самолёт получил серьёзные повреждения на носовой части судна.

В решении суда говорится, что между компанией и аэропортами Чукотки был заключён договор на аэропортовое и наземное обслуживание. В числе прочего, наземные службы должны были выполнять услугу по орнитологическому обеспечению полётов, чтобы не было птиц на ВПП.

Чайка, влетевшая в самолёт, погибла от столкновения.

Авиаперевозчик посчитал убытки. Ущерб составил более 6 млн рублей, который включает в себя:

4 093 949 рублей – расходы на техническое обслуживание и ремонт воздушного судна RA-73466;

147 000 рублей – расходы на размещение пассажиров в гостинице;

48 000 рублей – расходы на размещение экипажа в гостинице;

180 250 рублей – расходы на обеспечение питания пассажиров;

6 400 рублей – затраты на доставку экипажа в гостиницу и обратно;

41 200 рублей – расходы на предоставление питания и размещение пассажиров с рейса S7-6230;

202 285 рублей – дополнительные расходы по обслуживанию воздушного судна RA-73466;

94 026 рублей – расходы по обслуживанию рейса S7-8991 воздушного судна RA-73492 в аэропорту Иркутска;

91 805 рублей – расходы по обслуживанию рейса S7-8992 воздушного судна RA-73492 в аэропорту Владивостока;

612 015 рублей – расходы на авиационное топливо при выполнении рейса S7-8991 воздушного судна RA-73492;

657 205 рублей – расходы на авиационное топливо при выполнении рейса S7-8992 воздушного судна RA-73492;

55 959 рублей – расходы на аэронавигационное обслуживание рейсов S7-8991 и S7-8992.

Предприятие «Аэропорты Чукотки» исковые требования не признало, заявив, что они должным образом обеспечивали зону их ответственности. По их словам, столкновение самолёта с птицей произошло по независящим от их причинам.

Однако суд встал на сторону S7 и постановил возместить убытки в полном объёме.



Напомним, В Новосибирске самолет не смог сесть в аэропорту из-за птиц.