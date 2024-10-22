Четыре года Leps Bar в Новосибирске!

Это мероприятие уже стало традицией, и каждый год мы собираемся, чтобы отметить этот особый день.

В этом году вечеринка пройдет 25 октября в 20:00.

Мы подготовили для вас потрясающую шоу программу, которая подарит вам массу ярких эмоций и впечатлений. Приглашенные аритисты из Leps Bar Санкт-Петербург, Александр Проказов и Егор Збирун, создадут атмосферу настоящего праздника.

Кроме того, вас ожидают приятные сюрпризы от наших партнеров. Мы вложили много усилий и времени в подготовку этого мероприятия, и уверены, что оно станет незабываемым событием для всех гостей.

Пожалуйста, следите за нашими обновлениями и новостями, чтобы узнать больше о предстоящем празднике и всех его деталях.

До встречи в Leps Bar!

г. Новосибирск

ул. Ленина, 25

тел. +73832553355

leps-bar.ru

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