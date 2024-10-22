Поврежденный ограничитель для большегрузов на улице Малыгина восстановят до конца недели

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил в кратчайшие сроки восстановить сломанную рамку, ограничивающую проезд большегрузов на ул. Малыгина рядом с Хилокским рынком, а также проработать вопрос об организации видеонаблюдения.

«В этом году мы провели большую работу по благоустройству Хилокского жилмассива. Демонтированы незаконные торговые объекты, заасфальстирована дорога, благоустроены дворы. Тем не менее было много жалоб на движение большегрузов в этом направлении. Мы поставили ограничитель, но понравилось это не всем. Были предприняты попытки сноса устройства. Необходимо восстановить ограничитель и рассмотреть варианты организации видеонаблюдения», – подчеркнул мэр Кудрявцев на еженедельном аппаратном совещании с главами районных администраций и руководителями подразделений мэрии.

Габаритный ограничитель для большегрузов был установлен на улице Малыгина после многочисленных жалоб жителей Хилокского микрорайона. Однако уже в сентябре балки, ограничивающие высоту проезжающего транспорта, были повреждены – по мнению жителей, это было сделано намерено. В мэрии Новосибирска оперативно отреагировали на происшествие, и уже на следующий день устройство восстановили. Но проработало оно недолго – грузовик на полной скорости въехал в ограничитель.

«На выходных (19-20 октября) на улице Малыгина полностью разрушили рамку. Было оформлено ДТП, привлекли к этому делу прокуратуру», – доложил на аппаратном совещании начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Иосиф Кодалаев.

С завтрашнего дня (23 октября) Городской центр организации дорожного движения приступит к восстановлению ограничителя движения фур. По словам Иосифа Кодалаева, работы планируется завершить до конца этой недели.