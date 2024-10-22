Суд Новосибирска обязал удалить негативный отзыв об организации из интернета

В Новосибирске суд обязал удалить порочащий комментарий.

По информации пресс-службы ГУФССП по Новосибирской области, судебные приставы проконтролировали удаление в сети комментария, который оставили в одном из электронных справочников о работе организации.

«... Во дворах снег не убирают! В подъездах ..., убирают только по праздникам!», — передали в сообщении.

В связи с чем суд признал данный текст порочащим и потребовал его удалить.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что в Новосибирске судебные приставы заставили женщину удалить оскорбительное сообщение в чате