Тренды рынка недвижимости: в Новосибирске для инвестиций выбирают апартаменты

В результате исследования потребительских предпочтений аналитики ГК «Расцветай» определили, что бОльшая доля покупателей апартаментов приобретает их с целью инвестирования: для перепродажи или сдачи в аренду. Остальные планируют жить сами, разместить офис или использовать как жилье для ребенка-студента.

– В целом для людей, выбирающих апартаменты, характерна насмотренность, внимание к мелочам, изучение всех деталей, – отмечают в пресс-службе ГК «Расцветай». – Многие перед покупкой рассматривали разные варианты апарт-комплексов, но выбрали проекты ГК «Расцветай» в силу взвешенности цены и удобства локации, близости метро, нестандартных планировочных решений и гибких условий покупки. В числе ключевых факторов выбора – доверие к застройщику: у некоторых покупателей уже есть недвижимость в проектах ГК «Расцветай».

Росту популярности апартаментов способствует и увеличение запросов на краткосрочную аренду этого типа недвижимости. Увеличение туристического потока стимулирует стабильный спрос на апартаменты. Как сообщает РБК-Новосибирск, по данным «Островок.ру», в Новосибирске каждое второе бронирование приходится на апартаменты и апарт-отели: относительно прошлого года запросы на такое размещение выросло на 27%.

По данным РБК-Новосибирск, средняя стоимость ночи в апартаментах Новосибирска — от 3,8 тыс. руб. до 5 тыс. руб. в зависимости от сезона. При средней загруженности номеров в коллективных средствах размещения в Новосибирске в 64%, в месяц юнит может принести от 70 тыс. руб. до 90 тыс. руб.

В ГК «Расцветай» есть апарт-комплексы на правом и левом берегах Новосибирска.

Проект «Тайм Парк» ГК «Расцветай» расположен на Красном Проспекте, рядом со станциями метро «Заельцовская» и «Гагаринская». Это многофункциональный комплекс, для резидентов будет доступен набор сервисов: ресепшн-менеджер, лобби, кофейня, магазин, салон красоты. Еще одна значительная характеристика — разумная цена, которая делает приобретение апартаментов в комплексе выгодной покупкой. Средняя цена квартир на Красном проспекте — 210 тыс. руб./кв. м. Недвижимость в проектах вблизи площади Калинина стоит в среднем 204 тыс. руб. / кв. м.

Стоимость квадратного метра в «Тайм Парке» — 155 тыс. руб. / кв. м.

«Лофт.Наука» — апарт-отель на левом берегу. Исторически в этом здании располагался филиал одного из старейших издательств России — «Наука». При реновации девелопер сохранил индустриальный стиль здания, что сделало возможным создание настоящего лофта — с высокими пятиметровыми потолками и огромными окнами в 3,5 метра. В апартаментах пространство делится на два уровня, что позволяет воплотить в жизнь смелые и оригинальные решения, грамотно распланировать пространство.

Офисы продаж ГК «Расцветай»:

+7(383) 255-00-83

ул. Орджоникидзе, 23

ул. Красный проспект, 165

гкрасцветай.рф

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