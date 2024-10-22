В Краснообске поставят 50 новых контейнеров для вторсырья

Первые 50 новых контейнеров для сортированных отходов устанавливают в Краснообске.

Партию новых, более удобных контейнеров для жителей нашего города руководство МУП «САХ» решило оперативно направить в поселок городского типа, где подрядчик, добиваясь значительного увеличения стоимости своих услуг, распространил объявления, что региональный оператор больше не будет вывозить раздельно собранные отходы.

Фото бумажных объявлений, что раздельный сбор больше не осуществляется по решению регионального оператора, появившихся на желтых баках-«сетках» и зеленых «кубах» подрядчика, в нашу группу в социальной сети «ВК» вчера начали присылать краснообцы с просьбой ответить: так ли это?

Поясняем ситуацию: перевозчик, владеющий спецтехникой, а также желтыми и зелеными контейнерами для РСО, установленными в разных районах Новосибирска, работающий с МУП «САХ» по договору подряда, поставил регионального оператора перед фактом: нужно значительно увеличить оплату за услуги, потому что выросла их себестоимость. Однако тариф, действующий в регионе сейчас и рассчитанный с нулевой рентабельностью, не удовлетворил запросы подрядчика.

«Вывоз РСО в Краснообске и в Новосибирске остановлен не будет и продолжится в штатном режиме. Желтые и зеленые контейнеры будут в плановом порядке заменены на более удобные для горожан и мусоровозов. Сейчас с перевозчиком решается вопрос о замене и выводе контейнеров», – пояснил ситуацию директор МУП «САХ» Александр Южаков.

Новосибирцам, во дворах которых контейнеров для раздельно собранных отходов никогда не было, но начавшим присылать заявки об их установке, контейнеры для РСО также будут установлены в плановом порядке.