В Новосибирске изъяли тысячи бутылок с суррогатными пивом и виски

ФСБ изъяла тысячи бутылок с суррогатными пивом и виски.

По данным пресс-службы УФСБ по Новосибирской области, в регионе выявили этническую преступную группу, которая занималась незаконным сбытом алкоголя.

Известно, что на подпольном складе была обнаружена крупная партия поддельного алкоголя, маркированного как известные бренды водки, виски, вина и пива. Было изъято более 7 000 бутылок нелегального спиртного и более 1 000 пачек контрафактных сигарет, которые направили на экспертизу.

Против организатора незаконного бизнеса готовится возбуждение уголовного дела по статье о незаконной транспортировке и продаже суррогатного алкоголя в особо крупном размере.

Напомним, что в Новосибирской области у сектантов изъяли имущество в пользу государства