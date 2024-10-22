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проиcшествия

В Новосибирске мигранты с лопатами устроили массовую драку

Фото: скриншот из видео в группе «Вконтакте» «Горский микрорайон Новосибирск»

В микрорайоне Горском произошла драка между рабочими и местными жителями.

Во вторник, 22 октября, в социальных сетях появились сообщения о драке в микрорайоне Горском. Группа иностранных дорожных рабочих напала на двух местных мужчин. Очевидцы сообщили, что несколько работников использовали ломы и лопаты.

По информации из паблика «Горский микрорайон Новосибирск», пострадавшие получили угрозы. В комментариях под постом один из пользователей указал, что у одного из мужчин есть симптомы сотрясения мозга.

На место происшествия прибыл полицейский патруль. По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, заявления были приняты от обеих сторон.

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Игорь Кириченко
Журналист

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