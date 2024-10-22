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общество

В Новосибирске на дороге подрались двое водителей

Фото: t.me/teleact54

В Октябрьском районе Новосибирска произошло столкновение между водителями двух автомобилей, которое переросло в драку.

Инцидент зафиксирован в районе площади инженера Будагова. Видео опубликовано в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

По словам очевидцев, конфликт начался из-за маневра водителя Nissan Teana, который подрезал Fiat Ducato. На видеозаписи видно, как водитель фургона выходит из автомобиля и начинает драку, пытаясь вытащить своего оппонента из машины. Вокруг стягиваются водители соседних автомобилей, которые пытаются остановить конфликтующих.

Когда водитель Fiat Ducato отступает, мужчина на Nissan продолжает движение, получая удар ногой в заднюю часть кузова.

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Игорь Кириченко
Журналист

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