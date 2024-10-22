В Новосибирске полуголая девушка накормила грудью парня на барной стойке

В баре Новосибирска бармен попробовал на вкус грудь посетительницы.

В одном из баров Новосибирска молодая девушка накормила грудью бармена. Видео опубликовано в социальных сетях, обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

На кадрах видно, как девушка с голым торсом залезла на барную стойку. В руках одного из барменов был ее лифчик. После этого девушка залезает на руки к парню. Тот в свою очередь начинает облизывать ее грудь, имитируя поедание молока.

«Вкусное, как молоко матери», — комментирует происходящее диджей.

Остальные посетители бара просто смотрели, смеялись и снимали происходящее на видео.

Ранее, 1 февраля, читатель Сиб.фм сообщал, что в одном из баров произошел подобный случай. Мужчина ласкал девушку на барной стойке и целовал ее части тела. Примечательно, что остальные клиенты бара даже не обращали внимания.