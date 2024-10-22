В Новосибирске продают коллекцию монет за 5,5 млн рублей

В Новосибирске выставили на продажу коллекцию банкнот и монет за 5 555 000 рублей.

Объявление о продаже было размещено на одном из популярных сервисов. По словам автора, коллекция включает три альбома и полностью оцифрована в электронном каталоге.

Продавец уточнил, что коллекция собиралась более 50 лет и попросил не беспокоить тех, кто не заинтересован в нумизматике.

На фотографиях, приложенных к объявлению, видно, что в коллекции присутствует большое количество монет и банкнот разных номиналов и из разных стран.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске за 800 тысяч рублей продают советский рубль.