Заболеваемость ОРВИ в Новосибирской области идет на спад

В регионе зафиксировали спад заболеваний ОРВИ.
На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области и.о. министра здравоохранения региона Елена Аксенова уточнила, что эпидемиологическая обстановка в Новосибирской области зафиксирована как стабильная.
«По сравнению с прошлым периодом отмечаем снижение обращаемости по ОРВИ на 6%», – сообщил она.
В том числе, чиновник уточнила, что на сегодняшний день более 940 тысяч человек привились в регионе.
Напомним, что новосибирский эпидемиолог Новоселов объяснил, как бороться с гиповитаминозом