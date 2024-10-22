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общество

Заболеваемость ОРВИ в Новосибирской области идет на спад

Фото: Сиб.фм

В регионе зафиксировали спад заболеваний ОРВИ.

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области и.о. министра здравоохранения региона Елена Аксенова уточнила, что эпидемиологическая обстановка в Новосибирской области зафиксирована как стабильная.

«По сравнению с прошлым периодом отмечаем снижение обращаемости по ОРВИ на 6%», – сообщил она.

В том числе, чиновник уточнила, что на сегодняшний день более 940 тысяч человек привились в регионе.

Напомним, что новосибирский эпидемиолог Новоселов объяснил, как бороться с гиповитаминозом

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Валерия Митрохина
Журналист

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