Андрей Травников предложил расширить возможности для привлечения специалистов в Сибирь

Этот новый консультативный орган при Председателе Совета Федерации сегодня — единственный специализированный парламентский механизм по развитию такого уникального, стратегического макрорегиона как Сибирь. Об этом Спикер СФ Валентина Матвиенко заявила на первом заседании Совета. Для Совета Федерации вопросы, связанные с развитием Сибири, — традиционно важная часть парламентской повестки, уточнила она.



Во время совещания, в котором приняли участие главы субъектов СФО, представители научного сообщества, бизнеса, актуальные задачи развития Сибири и возможные инструменты их решения представил Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.



В июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме Президент России Владимир Путин предложил разработать Стратегию развития Сибири. Такого документа раньше в истории не было, и по поручению главы государства в январе 2023 года Правительством страны эта Стратегия была утверждена.



Сибирские регионы активно включились в создание плана мероприятий на площадке Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» под эгидой аппарата Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском Федеральном округе.



Разработанный тогда план мероприятий сегодня было бы правильно дополнить ещё и инструментами, необходимыми для решения самых актуальных для макрорегиона Сибирь задач. Это народосбережение, это развитие транспортной инфраструктуры с учётом приоритета расшивки узких мест, уточнил Андрей Травников.



«Мы видим, что благодаря дальновидности нашего Президента, руководства страны, за последние годы достигнуты серьёзные результаты в развитии Дальнего Востока. И очень своевременно — это нам нужно в момент геополитического разворота.

Но для Сибири существует риск, что к традиционному западному дрейфу, оттоку молодёжи в европейскую часть — Санкт-Петербург, Москву, Краснодар, может добавиться восточный дрейф — отток в сторону всё более привлекательного Дальнего Востока.

И было бы правильным рассмотреть возможность применения тех инструментов удержания, привлечения специалистов, которые показали себя хорошо в программе развития Дальнего Востока, и в Стратегии развития Сибирского Федерального округа», — заявил глава Новосибирской области.



Также он отметил необходимость актуализации, а, возможно, и разработки нового транспортного каркаса центра нашей страны – по всем видам транспорта.



Андрей Травников подчеркнул: сегодня очень много мероприятий — практически каждое пятое — в плане реализации Стратегии, предложенных регионами, касается транспортной инфраструктуры. Но только Правительство Российской Федерации, Министерство транспорта РФ могут расставить приоритеты, в том числе, по срокам реализации, и учесть интересы не отдельных субъектов, а всего макрорегиона и всей страны.



В качестве примера Андрей Травников привёл создание нового автомобильного транспортного коридора Москва-Казань с запада и далее на восток до Владивостока



«Мы помним, что такие мегапроекты, как Транссибирская жд-магистраль и БАМ строились встречно.

Сегодня и этот мегапроект более эффективно реализовывать путём первоочередной расшивки узких мест. В частности, это обходы сибирских городов, которые на этом коридоре находятся. По нашему мнению, при оптимальном расставлении приоритетов можно достичь большего эффекта при реализации такого долгосрочного проекта как транспортный коридор через всю страну», — подчеркнул Губернатор Новосибирской области.



Во время заседания Совета Валентина Матвиенко также отметила, что для такого обширного макрорегиона как Сибирь особое значение имеет гармоничное, продуманное пространственное развитие с учётом экономической специализации регионов, расположения транспортных магистралей и особенностей расселения.