Более половины новосибирцев хотят видеть улицу Ленина в Новосибирске пешеходной

Более четырех тысяч новосибирцев приняли участие в опросе одного из городских пабликов, где обсуждалась идея сделать часть улицы Ленина пешеходной и 70% из них высказались «за».

С 10 ноября город начнет готовиться к празднованию Нового года, во время которого улица Ленина более двух месяцев будет использоваться в качестве пешеходной площадки. Последний раз автомобильное движение здесь перекрывали во время фестиваля «ТехноАрт» в конце августа – и еще раз убедились, что горожанам такая идея по душе. В этом году на «ТехноАрт» выступил известный российский музыкант и телеведущий Александр Пушной, выпускник НГУ, а среди посетителей фестиваля была замечена Анна Кикина, которая несмотря на напряженный график и подготовку к новому полету, находит время чтобы побывать на главных мероприятий города.

«Мы с коллегами долго рассуждали, где именно может появиться пешеходная зона – пока сходимся во мнении, что это улица Ленина. Здесь огромное количество плюсов. Но понятно, что нельзя сделать улицу пешеходной, просто перекрыв ее бетонными блоками. Надо подойти системно: отремонтировать фасады, сделать хорошее освещение, предусмотреть малые архитектурные формы и так далее», – прокомментировал идею мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Пока, по его словам, в качестве будущих пешеходных участков рассматривается пространство от площади Ленина до улицы Советской, и от Советской до улицы Урицкого. Но не исключено, что будут и другие варианты – с учетом мнения горожан. Специалисты СГУПС согласились с тем, что вынести транспортные потоки за пределы этих сегментов, не создавая лишних заторов на соседних улицах, возможно.

В первую очередь, создадут дизайн-проект. Этой работой архитекторы планируют заняться в следующем году. Но само намерение создать в Тихом центре пешеходную зону – есть.