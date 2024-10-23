Бывший прокурор Новосибирской области подал кассационную жалобу на приговор

Владимир Фалилеев, ранее занимавший пост прокурора Новосибирской области, приговорённый к 9,5 годам лишения свободы за получение взяток, подал кассационную жалобу в Восьмой кассационный суд в Кемерово.

Экс-прокурор, отбывающий наказание в колонии строгого режима, утверждает свою невиновность и просит отменить приговор. Об этом сообщила его адвокат Антонина Бартенева. Она подчеркнула, что защита настаивает на полном оправдании Фалилеева за отсутствием состава преступления.

В начале 2024 года Ленинский районный суд Барнаула признал Фалилеева виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначил штраф свыше 5,7 млн рублей. Следствие установило, что он получал взятки от предпринимателя Олега Ярового в обмен на покровительство, общая сумма которых могла достигать 10 млн рублей.

Фалилеев занимал должность прокурора Новосибирской области с 2015 по 2018 год, после чего подал в отставку. В феврале 2022 года он был задержан ФСБ России. На данный момент дело передано в кассационный суд для рассмотрения жалобы.