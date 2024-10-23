Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Об этом пишет Минобороны РФ.

На Липцовском и Волчанском направлениях подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, уничтожив до 80 военнослужащих и технику, включая две боевые машины и гаубицу Д-30.

Группировка «Запад» освободила населенный пункт Новосадовое и нанесла удары по 60-й, 67-й механизированным и 3-й штурмовой бригадам ВСУ, с потерями противника свыше 470 человек и несколькими единицами техники.

В результате действий группировки «Юг» противник потерял до 900 военнослужащих и значительное количество вооружения, включая бронетранспортеры и артиллерийские установки.

Подразделения «Центр» продолжили наступление, отразив девять контратак и нанеся потери до 430 военнослужащих противника.

На остальных направлениях также зафиксированы успехи, в том числе уничтожение вражеских средств радиоэлектронной борьбы и артиллерии.

В общей сложности с начала операции уничтожено более 34 тысяч беспилотных летательных аппаратов и свыше 18 тысяч единиц бронетехники.