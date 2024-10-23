К 2026 году гостям курорта «Манжерок» будут доступны более 80 км горнолыжных трасс и 7 канатных дорог

Построить новые объекты поможет государственная программа льготного кредитования строительства объектов горнолыжной инфраструктуры.

В зимнем горнолыжном сезоне 2024/2025 на алтайском курорте Сбера «Манжерок» будут функционировать около 50 километров трасс и 5 канатных дорог. Более 30 км горнолыжных трасс и 2 подвесные канатные дороги планируется дополнительно построить к 2026 году благодаря государственной программе льготного кредитования строительства объектов горнолыжной инфраструктуры. После реализации этого масштабного проекта общая протяжённость горнолыжных трасс к 2026 году на курорте составит более 80 км, а количество канатных дорог увеличится до 7.

Деньги на строительство 30 км трасс и 2 канатных дорог — 22,037 млрд рублей — Сбер предоставил ООО «Горные сооружения» на 15 лет всего под 3% годовых. Столь низкая ставка стала возможной благодаря программе льготного кредитования горнолыжной инфраструктуры, запущенной Министерством экономического развития РФ в поддержку национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Теперь базовая программа поддержки туристической отрасли распространяется не только на строительство гостиниц и многофункциональных комплексов, но и на создание круглогодичных парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры горнолыжных курортов. Средства можно направить на строительство или реконструкцию таких объектов. По программе часть процентной ставки по кредиту субсидируется из бюджетных средств — это даёт возможность развивать туристическую инфраструктуру в стране даже при высокой ключевой ставке.

Специальная проектная компания ООО «Горные сооружения» создана для расширения инфраструктуры курорта «Манжерок» ООО ВК «Манжерок» и корпорацией Туризм.РФ.

Корпорация обеспечивает проекту государственную поддержку — предоставляет инвестиционный взнос для формирования уставного капитала СПК, и доступ к льготному финансированию в рамках нацпроекта.