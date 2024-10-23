Крупные корпорации переходят на отечественные принтеры

В рамках политики импортозамещения ВТБ переходит на использование отечественных принтеров, сообщает пресс-служба кредитной организации. Первые устройства — от российского производителя офисной техники ГК «Катюша» — уже используются.

Первыми принтерами от отечественного производителя уже оборудованы точки по выдаче банковских карт иностранным гражданам на международном финансово-экономическом форуме БРИКС-2024, который проходит 22-24 октября в Казани.

«Вопрос перехода к российским решениям — будь то офисная техника, программное обеспечение или серверное оборудование — сейчас один из ключевых. Отечественными принтерами мы планируем постепенно замещать используемые сегодня зарубежные устройства во всей сети отделений и офисов. Кроме того, использование банком продукции российских производителей способствует развитию отечественной промышленности в целом. Решения постоянно совершенствуются, исходя из потребностей ключевых заказчиков», — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.