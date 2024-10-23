Мужчине из Новосибирска грозит два годы лишения свободы из-за ловли стерляди

В Новосибирске сотрудники линейного отдела МВД России в речном порту задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном промысле осетровых.

По информации пресс-службы управления на транспорте МВД по СФО, правоохранители обнаружили браконьера во время патрулирования акватории Оби. Он ловил рыбу с помощью сетей и моторной лодки, поймав 14 экземляров стерляди и 16 судаков возле дамбы Новосибирской ГЭС.

Весь улов и орудия промысла, включая лодку, были изъяты. Причинённый водным ресурсам ущерб составляет более 116 тыс. рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет.