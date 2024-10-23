Народные приметы на 23 октября: что разрешено и запрещено делать

23 октября в народном календаре отмечается день святых Евлампия и Евлампии.
Евлампий стал первым христианином, но, узнав о приказе императора о преследовании христиан, он посмеялся, за что подвергся пыткам. Его сестра Евлампия осталась с ним и также пережила мучения.
Приметы погоды на 23 октября 2024 года
Эта дата в народе известна как день Евлампия Зимоуказателя. В этот день люди внимательно наблюдают за поведением животных и погодой, чтобы предсказать зиму.
Если рога месяца направлены на север, зима наступит скоро, а снег ляжет на сухую землю.
Если рога направлены на юг, до 4 ноября будет грязь и слякоть, снега не ожидается.
Отсутствие морозов в этот день предвещает, что зима придет только через четыре недели.
Если с ивы облетели все листья, зима будет ранняя.
Сильный восточный или северный ветер указывает на быстрое похолодание.
Чистое небо весь день предвещает отсутствие осадков в ближайшее время.
Что можно делать 23 октября
В этот день принято заготавливать дрова и лучины, чтобы зимой в доме было тепло и светло. Также устраиваются молодежные гуляния, где молодые люди прыгают через костер, считая, что это принесет им здоровье. Чтобы избавиться от недугов, сжигают старые вещи в огне. Тем, кто не участвует в гуляниях, рекомендуется оставаться дома и не начинать новые дела.
Запреты на 23 октября
Существуют определенные запреты, которые важно соблюдать, чтобы сохранить уют в доме и избежать болезней:
Нельзя плевать в огонь и тушить спички пальцами, смоченными слюной — это может привести к постоянным ожогам и потерям имущества.
Спички и зажигалки не следует давать взаймы, чтобы не нарушить атмосферу тепла и уюта в доме.
Нельзя играть свадьбу в этот день — молодожены могут расстаться из-за внешних обстоятельств, хотя чувства останутся.
Не рекомендуется наводить порядок, особенно подметать, чтобы не вымести удачу.
Гадания в этот день также не рекомендованы, так как они могут оказаться бесполезными или даже вредными.