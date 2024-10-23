Народные приметы на 23 октября: что разрешено и запрещено делать

23 октября в народном календаре отмечается день святых Евлампия и Евлампии.

Евлампий стал первым христианином, но, узнав о приказе императора о преследовании христиан, он посмеялся, за что подвергся пыткам. Его сестра Евлампия осталась с ним и также пережила мучения.

Приметы погоды на 23 октября 2024 года

Эта дата в народе известна как день Евлампия Зимоуказателя. В этот день люди внимательно наблюдают за поведением животных и погодой, чтобы предсказать зиму.

Если рога месяца направлены на север, зима наступит скоро, а снег ляжет на сухую землю.

Если рога направлены на юг, до 4 ноября будет грязь и слякоть, снега не ожидается.

Отсутствие морозов в этот день предвещает, что зима придет только через четыре недели.

Если с ивы облетели все листья, зима будет ранняя.

Сильный восточный или северный ветер указывает на быстрое похолодание.

Чистое небо весь день предвещает отсутствие осадков в ближайшее время.

Что можно делать 23 октября

В этот день принято заготавливать дрова и лучины, чтобы зимой в доме было тепло и светло. Также устраиваются молодежные гуляния, где молодые люди прыгают через костер, считая, что это принесет им здоровье. Чтобы избавиться от недугов, сжигают старые вещи в огне. Тем, кто не участвует в гуляниях, рекомендуется оставаться дома и не начинать новые дела.

Запреты на 23 октября

Существуют определенные запреты, которые важно соблюдать, чтобы сохранить уют в доме и избежать болезней:

Нельзя плевать в огонь и тушить спички пальцами, смоченными слюной — это может привести к постоянным ожогам и потерям имущества.

Спички и зажигалки не следует давать взаймы, чтобы не нарушить атмосферу тепла и уюта в доме.

Нельзя играть свадьбу в этот день — молодожены могут расстаться из-за внешних обстоятельств, хотя чувства останутся.

Не рекомендуется наводить порядок, особенно подметать, чтобы не вымести удачу.

Гадания в этот день также не рекомендованы, так как они могут оказаться бесполезными или даже вредными.