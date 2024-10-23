Новосибирские ученые нашли бактерии, повышающие плодородие почвы

Специалисты из Сибири нашли бактерии, повышающие плодородие почвы.

Как сообщает «Вести Новосибирск», ссылаясь на доцента кафедры защиты растений Института фундаментальных и прикладных агробиотехнологий Марину Селюк, новосибирские ученые нашли бактерии, которые защищают почву и делают ее более плодородной.

Ученые выяснили, что до 80% почвы содержит вредоносные микроорганизмы, что представляет угрозу для урожайности. Например, фитопатогенный гриб, широко распространенный в России, уничтожает до 40% пшеницы, вызывая корневую гниль. По мере увеличения количества грибка в почве, растения страдают от токсинов, что негативно сказывается на их развитии.

Однако исследователям удалось выделить из почвы полезные бактериальные культуры, которые могут бороться с патогенами и поддерживать плодородие. Эти бактерии в будущем могут использоваться для создания биологически активных удобрений, способствующих защите урожая.

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