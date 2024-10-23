Новосибирский ХК «Сибирь» проиграл «Барысу» со счетом 1:3

В домашнем матче хоккейного клуба «Сибирь» новосибирцы потерпели поражение от казахстанского «Барыса» со счетом 1:3.

Второй период завершился вничью — команды обменялись шайбами, завершив его со счетом 1:1. Однако в третьем периоде гости забросили две шайбы подряд, что и определило исход встречи.

Несмотря на то что гости чаще оказывались в меньшинстве (10 штрафных минут против 6), хоккеисты «Сибири» не смогли воспользоваться численным преимуществом. Это поражение стало для новосибирской команды третьим подряд после игр с череповецкой «Северсталью» и челябинским «Трактором».

Следующий матч «Сибирь» проведет в Санкт-Петербурге, где встретится с командой «СКА». Игра назначена на 28 октября.