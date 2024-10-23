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вчера 23:28
общество

Новосибирский паралимпиец Антон Кулятин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Фото: мэрия Новосибирска

Сегодня стало известно о награде новосибирского паралимпийца Антона Кулятина. Указом президента Владимира Путина спортсмен был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Антон Кулятин представляет Сибирь и является участником Паралимпийских игр 2024 года в Париже. Он завоевал две бронзовые медали в беге на 1500 метров и 5000 метров.

Родом из Алтайского края, Антон начал заниматься спортом в 2008 году в Бийске, первоначально пробуя себя в футболе, а затем переключился на легкую атлетику. В 2011 году он поступил в Новосибирский государственный педагогический университет и начал тренироваться под руководством Николая Халухаева. В тот же период он выполнил норматив мастера спорта России и участвовал в различных турнирах.

После ухудшения зрения Антон получил классификацию спортсмена-паралимпийца и с 2019 года выступает за паралимпийскую сборную России.

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Игорь Кириченко
Журналист

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