Новосибирцы съедают на треть больше хлеба, чем рекомендуется

Стало известно, сколько хлеба нужно есть для нормы.

В 2023 году новосибирцы в среднем могли съедать 124 кг хлеба, что на 30 кг больше соответствующей нормы. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирскстата.

Также отмечается, что с начала 2024 года в Новосибирской области было произведено 60 000 тонн разного хлеба и хлебобулочных изделий, что на 132% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Также кондитеры испекли 73 000 тонн изделий недлительного хранения — это соответствует 87% от уровня 2023 года.

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