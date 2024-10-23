Новосибирцы запустили в небо белых журавлей в честь героев ВОВ

Акция прошла 22 октября.

22 октября в Новосибирске прошла акция «День белых журавлей», в рамках которой горожане запустили в небо десятки бумажных птиц в память о погибших героях ВОВ.

Журавль — это символ души солдата, которая, подобно птице, улетела в небо. Эта метафора появилась благодаря Расулу Гамзатову, народному поэту Дагестана, автору стихотворения «Журавли». В 1986 году в одном из дагестанских сел был установлен монумент с изображением журавлей.

«Уверен, что чем больше будет сплоченность, тем величественней будет наша Россия», – поделился депутат регионального парламента Роман Яковлев.

Во вторник в Сквере Славы у мемориала «Плакучая ивушка» в небо взмыли десятки белых журавлей, словно души безвременно ушедших воинов. В акции приняли участие школьники, члены организации «Эхо» и представители областных и городских исполнительных органов.

Напомним, что в Новосибирске онкопрепарат на основе вируса успешно прошел первые испытания.