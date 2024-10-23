Под Новосибирском более 400 тысяч деревьев высадил «Сибантрацит»

Компания также активно участвует в озеленении территорий присутствия.

Компании «Разрез Колыванский» и «Разрез Восточный», входящие в Группу «Сибантрацит», высадили 400 тысяч саженцев сосны обыкновенной на площади 109 га в Куйбышевском, Маслянинском и Тогучинском районах Новосибирской области.

Как отметил главный эколог «Разреза Колыванского» Артем Бурцев, предприятия ежегодно осуществляют агротехнический уход за ранее высаженными лесными культурами, включая ручную оправку растений, подкормку, рыхление почвы и полив. В 2024 году уход был проведен на площади 270 га.

Кроме того, компания участвует в озеленении территорий, высаживая деревья и кустарники в поселках Линево, Ургун и на станции «Евсино».