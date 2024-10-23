82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
23 октября, 18:44
пробки
7/10
погода
+4.2°C
курсы валют
usd 96.59 | eur 104.8
82.99% -1.1
сегодня
23 октября, 18:44
пробки
7/10
погода
+4.2°C
курсы валют
usd 96.59 | eur 104.8
сегодня 17:36
общество

Расписание пригородных поездов в Новосибирской области изменится на три дня в связи с празднованием Дня народного единства

Фото Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

Расписание пригородных поездов в Новосибирской области изменится 2-4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.

2 ноября, в субботу, электропоезда будут курсировать по графику пятницы, 3 и 4 ноября – по графику выходного дня.

Компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Дополнительную информацию о работе компании можно узнать:

–на официальном сайте компании, в группе перевозчика в ВК;

– в мобильном приложении «Экспресс-пригород».

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в