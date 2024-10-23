Расписание пригородных поездов в Новосибирской области изменится на три дня в связи с празднованием Дня народного единства

Расписание пригородных поездов в Новосибирской области изменится 2-4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.

2 ноября, в субботу, электропоезда будут курсировать по графику пятницы, 3 и 4 ноября – по графику выходного дня.

Компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Дополнительную информацию о работе компании можно узнать:

–на официальном сайте компании, в группе перевозчика в ВК;

– в мобильном приложении «Экспресс-пригород».