«Стоим в очереди по три часа». Что происходит в поликлиниках Новосибирска из-за вспышки ОРВИ

С приходом осени жители Новосибирска начали болеть респираторными инфекциями. Некоторые пациенты жалуются, что приходится стоять в очереди по нескольку часов. Корреспондент Сиб.фм проверил, что сегодня происходит в медучреждениях.

Осенью во многих регионах страны наблюдается рост числа респираторных инфекций. По словам новосибирского эпидемиолога Якова Новоселова, это связано с понижением температуры, из-за чего иммунитет вынужден работать более напряженно. По словам медика, появляются более благоприятные условия для распространения различных вирусов: грипп, аденовирусы, ретровирусы, коронавирусы, энтеровирусы, вызывающие кишечные заболевания, ОРВИ.



Из-за этого многие горожане вынуждены обращаться за медицинской помощью к врачам, что приводит к образованию больших очередей в поликлиниках. Чтобы попасть на прием к специалисту, некоторым людям приходится ждать более трех часов, говорят сибиряки.



Корреспондент Сиб.фм решил проверить, действительно ли в поликлиниках Новосибирска есть очереди, о которых начали говорить в сети.

Первая поликлиника, которую посетил журналист, находится на улице Демьяна Бедного, 71 — госпиталь ветеранов войн №3. Корреспондент Сиб.фм узнал, что для записи на прием к терапевту необходимо позвонить по номеру. Возле самого кабинета терапевта сидели две женщины. Они сообщили, что приемный кабинет свободен и никакой очереди к врачу нет.

Также на входе в больницу есть табличка, которая указывает пациентам с признаками ОРВИ пройти в отдельный кабинет для обследования. В очереди было всего три человека, а прием длился примерно 10-15 минут.

Следующим медицинским учреждением, которое посетил корреспондент, стал Госпиталь ветеранов войн № 2, расположенный по ул. Семьи Шамшиных, 95А. Здесь также не было зафиксировано очередей к терапевту.





Последней в списке стала консультативно-диагностическая поликлиника № 27, отделение № 1, расположенная по адресу Рельсовая, 4. Чтобы записаться к терапевту, нужно было взять талончик в регистратуре.

В поликлинике работает широкий список участковых терапевтов. Однако, несмотря на это, возле кабинетов, где они принимают пациентов, собрались очереди из 5–7 человек, которые, по словам жителей, тянутся довольно долго.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в регионе пока не превышен эпидемиологический порог по заболеванию ОРВИ и гриппом. В регионе идет массовая иммунизация населения. По последним данным, уже привито свыше 655 тыс. пациентов.