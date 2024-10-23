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общество

«Стоим в очереди по три часа». Что происходит в поликлиниках Новосибирска из-за вспышки ОРВИ

Фото: Сиб.фм

С приходом осени жители Новосибирска начали болеть респираторными инфекциями. Некоторые пациенты жалуются, что приходится стоять в очереди по нескольку часов. Корреспондент Сиб.фм проверил, что сегодня происходит в медучреждениях.

Осенью во многих регионах страны наблюдается рост числа респираторных инфекций. По словам новосибирского эпидемиолога Якова Новоселова, это связано с понижением температуры, из-за чего иммунитет вынужден работать более напряженно. По словам медика, появляются более благоприятные условия для распространения различных вирусов: грипп, аденовирусы, ретровирусы, коронавирусы, энтеровирусы, вызывающие кишечные заболевания, ОРВИ.

Из-за этого многие горожане вынуждены обращаться за медицинской помощью к врачам, что приводит к образованию больших очередей в поликлиниках. Чтобы попасть на прием к специалисту, некоторым людям приходится ждать более трех часов, говорят сибиряки.

Корреспондент Сиб.фм решил проверить, действительно ли в поликлиниках Новосибирска есть очереди, о которых начали говорить в сети.

Фото «Стоим в очереди по три часа». Что происходит в поликлиниках Новосибирска из-за вспышки ОРВИ 2

Первая поликлиника, которую посетил журналист, находится на улице Демьяна Бедного, 71 — госпиталь ветеранов войн №3. Корреспондент Сиб.фм узнал, что для записи на прием к терапевту необходимо позвонить по номеру. Возле самого кабинета терапевта сидели две женщины. Они сообщили, что приемный кабинет свободен и никакой очереди к врачу нет.

Фото «Стоим в очереди по три часа». Что происходит в поликлиниках Новосибирска из-за вспышки ОРВИ 3

Также на входе в больницу есть табличка, которая указывает пациентам с признаками ОРВИ пройти в отдельный кабинет для обследования. В очереди было всего три человека, а прием длился примерно 10-15 минут.

Фото «Стоим в очереди по три часа». Что происходит в поликлиниках Новосибирска из-за вспышки ОРВИ 4

Фото «Стоим в очереди по три часа». Что происходит в поликлиниках Новосибирска из-за вспышки ОРВИ 5

Следующим медицинским учреждением, которое посетил корреспондент, стал Госпиталь ветеранов войн № 2, расположенный по ул. Семьи Шамшиных, 95А. Здесь также не было зафиксировано очередей к терапевту.

Фото «Стоим в очереди по три часа». Что происходит в поликлиниках Новосибирска из-за вспышки ОРВИ 6
Фото «Стоим в очереди по три часа». Что происходит в поликлиниках Новосибирска из-за вспышки ОРВИ 7

Последней в списке стала консультативно-диагностическая поликлиника № 27, отделение № 1, расположенная по адресу Рельсовая, 4. Чтобы записаться к терапевту, нужно было взять талончик в регистратуре.

Фото «Стоим в очереди по три часа». Что происходит в поликлиниках Новосибирска из-за вспышки ОРВИ 8

Фото «Стоим в очереди по три часа». Что происходит в поликлиниках Новосибирска из-за вспышки ОРВИ 9

В поликлинике работает широкий список участковых терапевтов. Однако, несмотря на это, возле кабинетов, где они принимают пациентов, собрались очереди из 5–7 человек, которые, по словам жителей, тянутся довольно долго.

Фото «Стоим в очереди по три часа». Что происходит в поликлиниках Новосибирска из-за вспышки ОРВИ 10Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в регионе пока не превышен эпидемиологический порог по заболеванию ОРВИ и гриппом. В регионе идет массовая иммунизация населения. По последним данным, уже привито свыше 655 тыс. пациентов.

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Нина Раневская
Журналист

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